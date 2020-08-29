В Харьковской области произошли столкновения во время акции возле поселения ромов в селе Андреевка Балаклейского района. На место происшествия прибыли правоохранители для обеспечения правопорядка, сообщает Нацполиция в субботу, 29 августа.

По данным правоохранителей, около 500 человек собрались на акцию возле поселения ромских семей, чтобы выразить недовольство их действиями.

«Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, который эвакуировал ромские семьи из эпицентра конфликта», – говорится в сообщении.

Чтобы пресечь правонарушения на место прибыли около 80 сотрудников полиции и бойцов подразделений особого назначения.

В результате никто не пострадал, задержанных также нет. Сейчас вблизи ромского поселения все спокойно.

Территория села окружена полицией. Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий.

Напомним, народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев-Харьков вблизи Люботина Харьковской области расстреляли автобус с активистами его организации «Патриоты – За жизнь».

По данным полиции, два человека получили ранения и доставлены в больницу.