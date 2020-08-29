За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2481 человека, зафиксирован 41 летальный случай, 1055 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 29 августа.
В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки. Предыдущее рекордное значение было 28 августа, заболело 2438 человек.
Также впервые за долгое время выздоровело наибольшее количество пациентов с начала пандемии. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 10 июля, тогда выздоровело 1016 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 116 978 человек, из них 56 138 выздоровели, летальных исходов — 2492.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 3872 случая;
Волынская область — 5370 случаев;
Днепропетровская область — 2236 случаев;
Донецкая область — 1369 случаев;
Житомирская область — 3155 случаев;
Закарпатская область — 7385 случаев;
Запорожская область — 1520 случаев;
Ивано-Франковская область — 8873 случая;
Кировоградская область — 795 случаев;
Киев — 12984 случая;
Киевская область — 5489 случаев;
Львовская область — 14168 случаев;
Луганская область — 295 случаев;
Николаевская область — 1118 случаев;
Одесская область — 6921 случай;
Полтавская область — 738 случаев;
Ровенская область — 9019 случаев;
Сумская область — 1398 случаев;
Тернопольская область — 5705 случаев;
Харьковская область — 8691 случай;
Херсонская область — 386 случаев;
Хмельницкая область — 2297 случаев;
Черновицкая область — 9997 случаев;
Черкасская область — 1482 случая;
Черниговская область — 1745 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Степанов заявил, что отмена карантина приведет к катастрофе.
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