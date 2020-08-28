также в разделеОбщество
Финляндия закрыла границу для украинских сборщиков ягод 5
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать на ЧЕ в Киев 19
Политолог о стрельбе на дороге Киев-Харьков: это очень тревожный звонок 22
Зеленскому подарили черный пояс по каратэ 13
МИД: Украинцы могут путешествовать в 45 стран мира 9
Минздрав рекомендует школам проводить уроки на открытом воздухе 12
Польша запретит полеты из 46 стран, Украины в списке нет 9
Ивано-Франковск закрывает школы и детсады, а также вводит спецрежим на транспорте 10
Эксперт: Новый руководитель одесской таможни может быть невыгоден контрабандистам 14
По факту конфликта между жителями Умани и хасидами завели уголовное дело 19
Китайский профессор получил 10 лет за шпионаж против Украины 40
СМИ: Начальник Одесской СБУ Виктор Доровский лоббирует возвращение на таможню «теневого кассира» 21
СБУ блокировала масштабный канал нелегальной миграции иностранцев в ЕС 12
В ВСУ коронавирусом болеют 593 человека 9
Партия Медведчука потребовала от Авакова уволить начальника харьковской полиции 75
Кабмин не собирается вводить жесткий карантин 50
Жители Умани не пустили хасидов к месту паломничества 881
КСУ закрыл производство в отношении закона о гарантировании вкладов физлиц 13

Отмена карантина могла бы повлечь катастрофические последствия, ведь больницы будут заполнены до отказа и не смогут принимать больных COVID-19.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 28 августа, сообщает Укринформ.

«Отмена карантина может привести к катастрофе. Если полностью отменить карантин, то у нас просто не будет где оказывать медицинскую помощь. У нас все больницы будут заполнены», - отметил Степанов.

По его словам, в украинских больницах для больных с коронавирусом подготовлено 35 тысяч коек, которые распределены по регионам в разном количестве. На сегодняшний день заняты 6 544 из них, и количество госпитализированных ежедневно растет.

Поэтому, чтобы избежать ситуации, когда некуда будет госпитализировать больных с коронавирусом, нужно соблюдать все правила карантина, заявил министр.

Напомним, 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
3
Теги