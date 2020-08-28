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Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) намерена выдвинуть бывшего президента страны, действующего председателя Национального комитета реформ Украины Михаила Саакашвили на должность премьер-министра республики.

ЕНД была создана Саакашвили в 2001 году, в 2004-2013 годах являлась в Грузии правящей партией, передает Интерфакс.

«Было бы логично в ходе предвыборной кампании выдвинуть кандидатуру Михаила Саакашвили на пост премьер-министра будущего правительства. После того, как он примет окончательное решение, мы в партии официально эту инициативу. Хотя вчерашнее его заявление можно считать подтверждением», - сказал в пятницу журналистам председатель ЕНД Роман Гоциридзе.

Саакашвили накануне обнародовал в соцсетях видеоролик, в котором заявил о своем грядущем возвращении в Грузию.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в беседе с журналистами пообещала задержать Саакашвили и предоставить ему отдельную камеру в тюрьме. В Грузии Саакашвили заочно осужден судом за совершение нескольких уголовных преступлений.

Неоднозначно восприняли решение Саакашвили вернуться в Грузию и в оппозиционных кругах.

«Этот человек (Саакашвили) отказался от грузинского гражданства и в последние годы все обещает вернуться на родину. Все это похоже на шоу», - сказал политический секретарь оппозиционной партии «Демократическое движение - единая Грузия» Гигла Барамидзе.

Выборы в парламент Грузии пройдут 31 октября.

Напомним, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявил, что если Михаил Саакашвили прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержания и тюрьма.  
ForUm

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