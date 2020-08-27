Если Михаил Саакашвили прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержания и тюрьма. Об этом заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, сообщает Эхо Кавказа.

«Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию. Прямо на границе его ждет процедура задержания и тюрьма», - сказала она.

По словам Цулукиани, Михаил Саакашвили находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров, передает Общественный вещатель.

«Мы слышали видеозапись Михаила Саакашвили, в которой он якобы обращается к грузинскому народу. Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров, которые могут быть пересмотрены, пока он будет находиться в тюрьме», - заявила Тея Цулукиани.

Напомним, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что возвращается на родину.