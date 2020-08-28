В ночь на 28 августа несколько местных жителей не пропускали паломников-хасидов в район паломничества на ул. Пушкина, где расположено захоронение цадика Нахмана.

Видео ночного штурма и столкновений с местными жителями обнародовал в Фейсбуке депутат Уманского райсовета от «Свободы» Сергей Алексеев, сообщает Укринформ.

Полиция пыталась не допустить столкновений между хасидами и местными. Однако она пока никак не комментирует ночные события.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля выступило против проведения традиционного паломничества хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом.

Правительство Украины поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.