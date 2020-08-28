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Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц структурных подразделений АО «Укрзализныця» и бывших руководителей ЗАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» на хищении десятков миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали коррупционный механизм поставки и установки на тепловозы государственного предприятия некачественных применяемых запасных частей. К сделке они привлекли ряд коммерческих структур, которые поставляли продукцию под видом новой. Разницу организаторы выводили на счета фиктивных предприятий и переводили в наличные. Своими действиями они нанесли убытки Укрзализныце более чем на 58 млн.

По заключению профильных экспертов, эксплуатация этих запчастей могла привести к возникновению чрезвычайных происшествий, в частности к травмированию пассажиров и работников железной дороги.

По результатам процессуальных действий в течение августа текущего года сообщалось о подозрении 12 должностным лицам руководящего звена структурных подразделений АО «Укрзализныця» и 3 бывшим руководителям ЗАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

По материалам оперативных подразделений спецслужбы совместно с соответствующими следственными органами осуществляется расследование еще ряда уголовных преступлений по фактам поставки на предприятия АО «Укрзализныця» продукции ненадлежащего качества и неизвестного происхождения.

Также в течение 2020 года, по результатам оперативного сопровождения уголовных производств, региональными подразделениями СБУ объявлено 29 подозрений должностным лицам АО «Укрзализныця» и аффилированных предприятий по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 111, 191, 366, 367 УК Украины.
ForUm

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