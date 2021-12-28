При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении пяти должностным лицам в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, подлоге официальных документов и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч .1 ст.209 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

По данным следствия, должностные лица АО «Укрзалізниця» и Регионального филиала «Юго-Западная зализныця» на протяжении 2019-2020 годов организовали схему завладения средствами УЗ. Находясь в сговоре с должностными лицами коммерческих структур, они пролоббировали их победу в процедурах открытых торгов по закупке услуг по капитальному ремонту оборудования «Бориспольского экспресса». При этом капитальный ремонт оборудования рельсовых автобусов PESA был осуществлен с использованием б/у запчастей ненадлежащего качества и по ценам, превышающим рыночные.

Таким образом, организованная группа лиц завладела средствами АО «Укрзалізниця» в сумме 12 млн грн, выделенными на ремонт оборудования рельсовых автобусов.

В дальнейшем эти средства члены организованной группы легализовали путем приобретения недвижимости, транспортных средств и обналичивания.

На территории ряда областей Украины правоохранители провели 29 обысков. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и аресте их имущества.