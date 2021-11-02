Киевская городская прокуратура совместно с управлением стратегических расследований в Киеве Нацполиции провели обыски в служебных помещениях ЧАО «Укргидроэнерго», Консорциума «НПО «Укргидроэнергострой» и подрядных организаций в рамках уголовного производства по фактам масштабных финансовых махинаций во время строительных работ на Днестровской ГАЭС.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в течение 2016-2020 гг. между ЧАО «Укргидроэнерго», Консорциумом «НПО «Укргидроэнергострой» и рядом подрядных организаций заключен ряд договоров на проведение строительных работ на Днестровской ГАЭС.

С целью хищения средств подрядные организации, которые оказались аффилированными к предприятиям-заказчикам, вносились недостоверные сведения в официальные документы об объемах произведенных работ и их стоимости, в частности, вносились работы, которые фактически не выполнялись.

Кроме того, для вывода средств в «теневое обращение» заключались притворные сделки на выполнение работ и предоставление услуг с обществами, имеющими признаки фиктивности. Полученные таким образом средства распределялись между всеми участниками сделки.

По предварительным оценкам специалистов, общая сумма выявленных нарушений составляет более 60 млн гривен.

В связи с изложенным правоохранители провели обыски по адресам офисных помещений упомянутых предприятий и изъяли первичную бухгалтерскую документацию, договоры, «черновые» записи и другие документы, имеющие значение для расследования. Также с целью установления окончательной суммы нанесенного государству ущерба назначен ряд судебных экспертиз.

Уголовное производство расследуется по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению круга всех причастных к махинациям лиц и привлечения их к ответственности.

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