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Национальная полиция открыла уголовное дело против депутатов Черновицкого городского совета, которые проголосовали за частичную отмену карантинных ограничений, сообщает пресс-служба областной полиции.

«Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство», – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи Шевченковского отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

«Правоохранители обращаются к политикам с просьбой не манипулировать эпидемической ситуацией в области, не принимать неправомерных популистских решений и не использовать имя полиции в своих политических целях. Буковинские полицейские придерживаются политической нейтральности и в своей деятельности независимы от решений, заявлений или позиций политических партий и общественных объединений», – сказано в сообщении.

Как сообщалось, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа Черновцы отнесли к красной карантинной зоне. 

25 августа в Черновцах люди вышли на митинг против карантинных ограничений.

Позже депутаты Черновицкого горсовета на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детсадов с соблюдением противоэпидемических мер.
ForUm

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