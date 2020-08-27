В МИД сообщили, что Украина присоединилась к заявлению ЕС, которое характеризует недавние выборы в Беларуси как не соответствовавшие международным стандартам.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД в ответ на запрос «Европейской правды».

«За последние три недели была обнародована одна декларация ЕС (11 августа этого года ), открытая к присоединению третьих стран: «Беларусь: декларация Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента». Украина присоединилась к указанной декларации « - сообщили в МИД.

Европейский союз в своей призвал белорусские власти «немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных», напоминая, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-члена ОБСЕ.

В заявлении говорится о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов.

«Европейский союз будет и впредь поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь», - говорится в заявлении.

Кроме Украины к заявлению присоединились Черногория, Северная Македония, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.