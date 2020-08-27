Президент Владимир Путин заявил, что его дочь добровольно привилась от коронавируса экспериментальной российской вакциной и сама приняла это решение с учетом своей профессии. О вакцинации одной из дочерей он говорил 11 августа, когда объявил о регистрации первой вакцины в Минздраве, передает Интерфакс.

«Она сказала, что приняла такое решение, как доброволец, и с учетом ее профессии», - сказал он.

По его словам, по работе она общается с большим количеством людей: «Чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной».

На первый день после прививки у дочери президента была температура 38,4 градуса, на второй день она упала до 37 градусов, у нее выработались антитела к коронавирусу.

«После второй прививки через 21 день тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально. Я только что с ней разговаривал по телефону. Она чувствует себя хорошо, слава богу», - сказал он.

Речь шла о вакцине Sputnik V, созданной в институте имени Гамалеи при Минздраве. Сейчас продолжаются ее клинические испытания.

Директор центра Александр Гинцбург потом сказал журналистам, что не узнал дочери президента среди добровольцев.

Как сообщал ForUm, 11 августа Владимир Путин объявил, что в России утверждена первая в мире вакцина против коронавируса. Ее якобы разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве - и уже опробовали на нескольких десятках добровольцев. И хотя научные результаты еще не опубликованы, Путин заявил, что одна из его дочерей уже прошла прививку и чувствует себя хорошо.