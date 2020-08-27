Новый глава АО «Укрзализныця» Владимир Жмак хочет выделить в УЗ четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктуру и контейнерные перевозки. Об этом он сказал в интервью Лига.Бизнес.

«Я хочу выделить в «Укрзализныце» четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, и моя новация – отдельно вывести контейнерные перевозки. Контейнерные перевозки сейчас находятся в составе грузовых перевозок, но это в принципе отдельный вид бизнеса», - сказал он.

После этого, по словам Жмака, эти бизнес-единицы должны превратиться в отдельные компании в составе холдинга УЗ.

«Для этого они должны иметь все для осуществления своей деятельности. У руководителя грузовых перевозок должны быть и локомотивы, и вагоны. А не как сейчас: он идет за локомотивами направо, а за вагонами – налево», - добавил новый глава компании.

Жмак отметил, что «зачатки этих процессов есть, но они на совершенно начальном уровне».

«Например, создана Украинская железнодорожная скоростная компания, есть ночные поезда, отдельно - пригородные, часть которых еще находятся в филиалах. Я хочу сконцентрировать и пригородные поезда, и ночные поезда, и скоростные поезда в одной вертикали - пассажирская вертикаль. И эта компания должна стать по крайней мере безубыточной», - пояснил он.

Напомним, Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления «Укрзализныци» 26 августа.