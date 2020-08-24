Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь предложила белорусским властям посредничество в урегулировании внутриполитического кризиса, передает Укринформ.

В письме к президенту Беларуси Александру Лукашенко действующий глава Организации премьер-министр Албании Эдди Рама и его преемница, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, заявили, что ОБСЕ «внимательно и с тревогой» следит за ситуацией в Беларуси. Они отметили, что готовы приехать в страну, чтобы выслушать мнения о сложившейся ситуации и обсудить текущие вызовы.

Впервые Рама и Линде предложили посредничество 17 августа, но это предложение не было принято.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.