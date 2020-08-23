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Рано утром в четверг, 20 августа, стало известно об отравлении Алексея Навального, российского оппозиционного политика.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что ему стало плохо в самолете, на котором он возвращался в Москву из Томска. После экстренной посадки в Омске 44-летний Навальный был доставлен в местную больницу.

Ярмыш предположила, что Навального отравили чем-то, подмешанным в чай.

По ее словам, Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он без сознания в коме. В больницу вызвали полицию.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Омск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния. 
ForUm

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