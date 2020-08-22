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Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал восстановление речных перевозок по Днепру. Об этом он заявил в Facebook в субботу, 22 августа.

«Запланировали восстановление работы пассажирских перевозок по Днепру на легендарном судне. Все будет ракета», - написал Криклий под фото, сделанным на Ракете.

Ранее в Мининфраструктуры заявили, что реформа речных перевозок принесет 35 млрд. Потенциал речной логистики в Украине сейчас используется не более, чем на треть, отметил Владислав Криклий.

Напомним, второй морской порт в Украине передали в концессию.
ForUm

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