Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, следующий шаг - внесение проекту на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение.

«Процесс подготовки к подписанию Соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС продолжается. Как для нас, так и для европейской стороны скорейшее заключение настоящего соглашения является одним из главных совместных задач на сегодня. Рассчитываем на его подписание уже во второй половине июня», - сказал он.

По его словам, подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве с ЕС позволит приблизить украинских авиаперевозчиков к европейским, снять монополию на отдельные маршруты, установленные двусторонними договорами, и облегчить открытие новых.

«Подписывая Соглашение о САП, мы берем на себя обязательства привести в соответствие с европейскими стандартами украинское законодательство в сфере безопасности полетов, организации воздушного движения и защиты окружающей среды. В будущем как и украинская, так и европейская сторона будут иметь неограниченные коммерческие права на полеты внутри Украины и между Украиной и ЕС. Это позволит не только существенно повысить конкуренцию на рынке, но и будет способствовать снижению цен на билеты», - пояснил Криклий.

Также заключение соглашения будет способствовать более быстрому восстановлению рынка авиаперевозок в результате коронакризиса и развитию внутренних авианапрямкив.

Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс «развода» с ЕС, снова перенес это подписание.