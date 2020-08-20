Второй морской порт в Украине – специализированный порт «Ольвия» в Николаеве передан в концессию, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Концессионер проекта – мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад стоимостью более 7 млрд $, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн», - написал он в Telegram.

Всего за 35 лет концессии будут привлечены к 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после «Криворожстали» и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости, отметил Криклий.

Главные условия договора:

ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год;

концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год;

около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева;

планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия - зернового терминала/универсального перегрузочного комплекса;

в течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень зарплаты.

Напомним, 26 июня Херсонский морской торговый порт передали в концессию. Компания-концессионер ООО «Рисоил-Херсон» инвестирует в развитие порта около 300 млн грн.