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Второй морской порт в Украине – специализированный порт «Ольвия» в Николаеве передан в концессию, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.  

«Концессионер проекта – мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад стоимостью более 7 млрд $, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн», - написал он в Telegram.

Всего за 35 лет концессии будут привлечены к 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после «Криворожстали» и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости, отметил Криклий.

Главные условия договора:

  • ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год;
  • концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год;
  • около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева;
  • планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия - зернового терминала/универсального перегрузочного комплекса;
  • в течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень зарплаты.

Напомним, 26 июня Херсонский морской торговый порт передали в концессию. Компания-концессионер ООО «Рисоил-Херсон» инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. 
ForUm

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