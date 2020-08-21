также в разделеМир
От имени Тихановской в суд подали жалобу о непризнании выборов в Беларуси 11
Латвия и Эстония вводят визовые санкции против чиновников режима Лукашенко 10
В ЕС призвали Минск закрыть дело против координационного совета оппозиции 61
Тихановская сообщила, когда вернется в Беларусь 20
В Беларуси оппозиционер сбежал из КГБ через форточку 18
В РФ основным диагнозом Навального назвали нарушение обмена веществ 35
В РФ заявили, что в анализах Навального не нашли ядов 33
Отравление Навального: Полиция сообщила о найденном «смертельно опасном веществе» 46
США начали процесс возобновления санкций против Ирана в ООН 17
Врачи заявили о нетранспортабельности Навального 73
В Минске задержан председатель стачкома «МАЗа» 37
В Кремле объяснили, почему не разговаривают с белорусской оппозицией 131
СМИ: Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию 19
Польша собирается упростить въезд для белорусов 29
ВТО: Мировая торговля упала до уровня 2008 года 17
Врачи заявили о стабилизации состояния Навального 102
У Путина прокомментировали отравление Навального 149
В Беларуси из-за создания Координационного совета оппозиции завели дело 34

Российские медики позволили перевезти оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолtт ждtт с утра, документы тоже были готовы тогда же», - написала она.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Омск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги