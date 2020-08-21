Российские медики позволили перевезти оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолtт ждtт с утра, документы тоже были готовы тогда же», - написала она.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Омск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния.