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По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. Поездам, следовавшим из Черновцов, изменен маршрут следования, сообщили  ForUm’у  в пресс-службе Укрзализныци.

С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров. Из указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

  • №702/701 Львов - Черновцы,
  • №136/135 Черновцы - Одесса,
  • №7/8 Киев - Черновцы,
  • №117/118 Киев - Черновцы,
  • №98/97 Ковель - Киев,
  • №46/45 Ужгород - Лисичанск,
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка,
  • №122/121 Николаев - Ривне,
  • №232/231 Геническ – Ивано-Франковск.

Также изменится маршрут следования поездов из и в Черновцы:

  • №8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев),
  • №118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев),
  • №136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса),
  • №702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Напомним, в Украине 14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тысяч населения за последние две недели. Поэтому мы имеем 14 красных зон, 75 – оранжевых, 106 – желтых.
ForUm

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