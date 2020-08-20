К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального причастен президент РФ Владимир Путин. Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Просто нет слов. Познер рассуждает: «Мы должны найти того, кто отравил Навального, иначе все подумают, что это Путин, а это большой ущерб для России». Это и есть Путин. Лично он отдал приказ или нет, вина целиком лежит на нем», - заявила Ярмыш.

Напомним, Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме.