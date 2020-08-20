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Заместитель главврача Омской больницы Анатолий Калиниченко сообщил, что нет уверенности в том, что причиной резкого ухудшения состояния российского оппозиционера Алексея Навального стало отравление, сообщает «Эхо Москвы».

Врачи обещают поставить точный диагноз Навальному в течение дня. Они подтверждают, что у него тяжелое состояние, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Введение Навального в кому показывает, что состояние действительно тяжелое – пояснил президент российской Федерации анестезиологов и реаниматологов Константин Лебединский

Издание Омск-онлайн, ссылаясь на предварительные данные, утверждает, что в организме Навального обнаружили оксибутират натрия – это средство используют при общей анестезии, а также в неврологии.

Напомним, Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме
ForUm

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