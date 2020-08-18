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Правительства Украины и Израиля призывают паломников, которые планируют принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Умани, воздержаться от посещения города в связи с эпидемической ситуацией.

Совместное украинско-израильское заявление относительно паломничества хасидов обнародовано на сайте Кабмина.

Там отметили, что «по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского Рош ха-Шана получил в Украине статус национального праздника».

В то же время в этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник.

«Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань  из-за угрожающей эпидемической ситуации», - призвали в правительствах.

Однако, для тех, кто все-таки решил посетить Умань, хотели бы подчеркнуть, что карантин в Украине распространяются на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля выступило против проведения традиционного паломничества хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом.

Правительство Украины поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. 
ForUm

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