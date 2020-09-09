Правительство Израиля подтвердило готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош ха-Шана в Умани.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«7 сентября обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош ха-Шана в Умани, а 8 сентября правительство Израиля подтвердил МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции», – отметил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля выступило против проведения традиционного паломничества хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом.

Правительство Украины поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

По данным МВД, В этом году Умань посетят 3000 паломников.