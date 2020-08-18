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Кабинет Министров Украины повторно ввел спецпошлины на сжиженный газ, дизельное топливо и уголь, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

Соответствующее постановление №719 от 17 августа обнародовано на правительственном портале.

Кабмин ввел пошлину в размере 4% в отношении тяжелых дистиллятов (газойлей), импортируемых из России трубопроводным транспортом. В эту категорию попадает российское дизтопливо. Размер спецпошлины В отношении некоторых видов сжиженных газов и углеводородов спецпошлина вводится в размере 3%. Кроме того, правительство ввело спецпошлину на импорт угля в размере 65%.

пошлина не распространяется на импорт антрацита вне зависимости от цели ввоза, битуминозного, коксующегося и другого угля (для использования в металлургической и коксохимической промышленности). Исключением также является битуминозный, коксующийся и другой уголь (с выходом летучих веществ в перерасчете на сухую безминеральную основу до 35%), импортируемый для использования в производстве электрической и тепловой энергии.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря 2020 или после отмены Российской Федерацией дискриминационных или недружественных действий в отношении Украины.

Кроме того, признаны утратившими силу постановления Кабинета Министров, которыми вводились аналогичные спецпошлины на российские дизтопливо, сжиженные газ и энергетический уголь.

Напомним, 17 июля 2019 года Кабинет Министров Украины принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из РФ дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. 
ForUm

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