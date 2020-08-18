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Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео поджога редакционного автомобиля.

Запись размещена на канале Радио Свобода в Youtube .

«В ночь на 17 августа неизвестные подожгли авто «Схем», которое принадлежит водителю и члену съемочной группы Борису Мазуру. В течение всей ночи и дня на месте инцидента работали полиция и журналисты программы. «Схемы» собрали видео из близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента - и наконец нашли зафиксированный момент поджога», - говорится в описании к видео.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».

Журналист программы Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. 

Полиция квалифицировала поджог авто сотрудника СМИ как умышленное уничтожение или повреждение имущества.
ForUm

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