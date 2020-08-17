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Зеленский рассказал, как в 2014 году ему сожгли авто 96

Министерство иностранных дел вызвало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь.

В ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».

Полиция квалифицировала поджог авто сотрудника СМИ как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Вопрос о переносе местных выборов будет рассматриваться в случае, если более чем 50% территории страны будет в «красной» зоне карантина. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Служба безопасности Украины задержала во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который по версии следствия в январе этого года организовал поджог автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук.

По состоянию на 17 августа в Украине выявлено 92820 случаев COVID-19, за последние сутки – 1464.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Президентские выборы в Беларуси состоялись, новых выборов не будет, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова стать лидером нации и подготовить в стране условия для проведения новых президентских выборов. 

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (посмертно).

Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом.

Правительство поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президентства Виктора Януковича Николаю Злочевскому, подозреваемому в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов, избрали заочную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали многомиллионную схему с государственными средствами при закупке средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Закарпатской области.
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