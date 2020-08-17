Президентские выборы в Беларуси состоялись, новых выборов не будет, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Он прилетал туда с сыном Николаем на вертолете, передает Интерфакс.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, - подчеркнул белорусский лидер. - Их не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все».

Он напомнил, что в стране началась работа над поправками в Конституцию, и они предполагают перераспределение властных полномочий. «Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», - убежден он. Он сказал, что готов поделиться полномочиями, «но не под давлением и не через улицу».

На проведении новых выборов настаивает оппозиция и забастовавшие трудовые коллективы: люди не доверяют официальным итогам подсчета голосов, по которым Лукашенко набрал больше 80%, а его основной оппонент Светлана Тихановская - около 10%.

На МЗКТ он заявил, что в курсе наличия бастующих, но, по его данным, их немного и «погоды они не делают». Он также напомнил, что «плохой» президент принимал меры против сокращений штата и делал так, чтобы предприятия «держали лишнюю численность». Он предложил тем, кто не хочет работать, увольняться.

Лукашенко и на прошлой неделе говорил, что бастующих мало, и предлагал руководителям предприятий таких людей увольнять.

Также Лукашенко называл протестующих безработными и «по-хорошему» призвал их устроиться на работу.