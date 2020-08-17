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Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали многомиллионную схему с государственными средствами при закупке средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений Закарпатской области.

По данным пресс-центра ведомства, к схеме причастны бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации. Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Победу в торгах на 30 млн гривен получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура.

Часть из этих средств участники схемы присвоили через завышение реальной рыночной стоимости поставленной продукции. Инициированная СБУ проверка также показала, что закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производитель не установлен.

По факту растраты бюджетных средств начато производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас о подозрениях сообщено одному из экс-чиновников и действующему чиновнику Департамента здравоохранения ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в схеме.
ForUm

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