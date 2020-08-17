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Бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президентства Виктора Януковича Николаю Злочевскому, подозреваемому в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов, избрали заочную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает УНИАН, об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на совместном с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником брифинге в Киеве. «Относительно Злочевского, буквально перед пресс-конференцией мне доложил прокурор, суд избрал нашему фигуранту заочную меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дополнительная информация к объявлению в розыск. Там следствие продолжается», - заявил он.

Холодницкий выразил уверенность, что антикоррупционные органы закончат расследование этого дела «в рамках сроков досудебного расследования» и подчеркнул, что доказательства по этому делу собраны надлежащим образом.

Напомним, 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили «на горячем» трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.

Речь идет о: первом заместителе начальника ГУ ГПС в Киеве;

одном из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича;

бывшем руководителе одного из департаментов ГФС Украины.

Всех лиц задержали и в течение 14-15 июня сообщили им о подозрении. ВАКС всем избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, суммарный размер которого превысил 244 млн грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. 

В августе НАБУ объявило его в розыск.
ForUm

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