Служба безопасности Украины задержала во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который по версии следствия в январе этого года организовал поджог автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области.

Напомним, поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января 2020 на ул. Кубийовича во Львове.

6 февраля в Одессе был задержан житель Хмельницкой области, родом из Молдовы, который по версии следствия, совершил во Львове поджог автомобиля, принадлежащего супругам-журналистам Галине и Василию Терещукам.