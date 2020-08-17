Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готова стать лидером нации и подготовить в стране условия для проведения новых президентских выборов. Она сказала это в новом видеообращении.

Тихановская напомнила, что не хотела быть политиком, но «судьба распорядилась так, что она оказалась на переднем крае борьбы с произволом и несправедливостью».

«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм; чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов - реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом», — заявила Тихановская.

Она назвала невосполнимой потерей для Беларуси гибель протестующих и призвала поддержать их семьи.

Тихановская выдвинулась в президенты, поскольку Центризбирком отказался зарегистрировать инициативную группу по выдвижению на выборы ее мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. Он был на тот момент под арестом, ЦИК не принял документы без его подписи. Затем ЦИК отказал в регистрации другим сильным претендентам - бывшему банкиру Виктору Бабарико и бывшему чиновнику администрации Лукашенко Валерию Цепкало. Тихановская осталась самым видным оппозиционным кандидатом.

9 августа ЦИК объявил о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Тихановская результаты выборов не признала. После того, как 10 августа Тихановская зашла в здание ЦИК, она пропала, а затем обнаружилась в Литве. В ее штабе и в МИД Литвы ее отъезд назвали вынужденным.

11 августа Тихановская сделала два видеообращения. В первом она сообщила, что покидает Беларусь ради детей, во втором – призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади. 14 августа в еще одном видеообращении она призвала мэров всех белорусских городов организовать мирные акции протеста

15 и 16 августа и предложила создать координационный совет для организации трансфера власти. 15 августа ее штаб сообщил, что приступил к формированию совета.

Днем в минувшее воскресенье на площади Независимости состоялся организованный митинг сторонников президента, в котором приняли участие, по официальной информации, более 65 тыс. человек. Лукашенко там выступил с речью. Позднее у стелы «Минск - город-Герой» началась протестная акция, на которую, по разным оценкам, пришло несколько сотен тысяч человек. По оценкам наблюдателей, это самая масштабная акция протеста в истории современной Беларуси.

17 августа продолжились забастовки на белорусских предприятиях. Сообщается об увольнениях сотрудников гостелекомпаний и сбоях в эфирной сетке.