Вопрос о переносе местных выборов будет рассматриваться в случае, если более чем 50% территории страны будет в «красной» зоне карантина.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

«Если 50% территории будет в «красной» зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», - сказал он.

Замминистра отметил, в этом вопросе Украина ориентируется на Польшу, которая переносила президентские выборы из-за пандемии.

«Их четкие рекомендации показали, что соблюдение санитарных норм не влияет на увеличение случаев коронавируса», – заявил главный санврач.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.