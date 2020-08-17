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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (посмертно).

Соответствующий указ № 323/2020 он подписал 17 августа, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Звание присвоено за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

«С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украины», - подчеркнул Зеленский.

Андрей Кузьменко – музыкант, ведущий, продюсер, писатель и лидер группы «Скрябин». 2 февраля 2015 погиб в ДТП на трассе Кривой Рог - Кировоград.

17 августа отмечается его день рождения.
ForUm

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