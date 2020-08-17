Крупные мировые бренды отказываются от рекламы на белорусском телевидении, которое в основном государственное, из-за политического кризиса в стране.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Marketing.by.

Среди этих рекламодателей такие международные компании, как Danone, Nestlé и другие.

Руководитель крупного агентства Vondel \ Hepta Александр Василевич подтвердил эту информацию. По его словам, большинство клиентов фирмы отказались от рекламы на белорусском телевидении, однако нужно некоторое время, поскольку каналы не сразу снимают ролики.

«Все надеются, что снятие рекламы — временная мера, телевидение станет лучше, чем было раньше. Все зависит от ситуации в стране в целом», — сказал он.

В то же время Василевич признал, что никто не знает, что будет дальше.

Отметим, что в Беларуси телевидение подконтрольно власти, оппозиционная информационная политика там не допускается. К тому же, большинство телеканалов являются государственными.

Ряд сотрудников даже государственных СМИ в Беларуси присоединились к протестам против действующего президента Александра Лукашенко.

Так, утром 17 августа у здания «Белтелерадиокомпании», объединяющей государственные телеканалы и радиостанции Беларуси, собрались около сотни сотрудников, требовавших провести новые выборы, уволить главу ЦИК и освободить политзаключенных.

На забастовку вышли и сотрудники каналов ОНТ и СТВ, на первом прекратила выходить программа «Наше утро», поскольку уволились те сотрудники, которые ее делали.

Еще раньше из белорусских каналов и онлайн-изданий начали увольняться сотрудники, которые на фоне массовых антиправительственных протестов и жестоких разгонов протестующих не хотели больше транслировать провластную пропаганду.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 14 августа, Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.