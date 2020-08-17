Руководитель САП Назар Холодницкий выразил мнение, что решение Апелляционной палаты ВАКС по рассмотрению апелляции прокуроров на оправдательный приговор по делу одесского «Краян» можно ожидать уже в сентябре, сообщает Укринформ.

«Дело «Краяна»- вы знаете, что одесский суд ранее вынес оправдательный приговор. Еще в прошлом году были попытки стороны защиты активно заслушать это дело в апелляционном суде Одесской области, чтобы, скажем так, «засилить» этот приговор. Но это им тогда не удалось. Сейчас это дело в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда; там, насколько сообщают прокуроры, доходит до дебатов. И я думаю, что в сентябре мы увидим решение уже Апелляционной палаты, или удовлетворит, или не удовлетворит нашу апелляционную жалобу», - сказал Холодницкий.

По его словам, в отношении Труханова также есть несколько дел «по недекларированию, которые есть в судах, и были там объявлены подозрения».

«Следствие продолжается, ни одно из этих дел не закрыто», - уточнил руководитель САП.

Напомним, в марте 2020 года расследование факта внесения недостоверной информации в электронную декларацию за 2017 год Одесским городским головой Геннадием Трухановым было завершено.

В марте 2019 ему инкриминировали внесение недостоверных сведений в электронную декларацию за 2015-2016 гг.