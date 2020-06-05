Расследование факта внесения недостоверной информации в электронную декларацию за 2017 год Одесским городским головой Геннадием Трухановым завершено. 5 июня 2020 подозреваемому открыты материалы уголовного производства для ознакомления сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, мэр Одессы не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник в течение 2017 был связан общим бытом, имел взаимные права и обязанности. С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, одна из которых родилась в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

Мэром Одессы незадекларированы: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2017 чиновник не внес состояние на общую сумму 16,3 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Это – второе подозрение Одесскому городскому голове в совершении преступления, квалифицированного по ст.366-1 УК Украины. В марте 2019 ему инкриминировали внесение недостоверных сведений в электронную декларацию за 2015-2016 гг.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в марте 2019 года.