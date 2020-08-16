Президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Беларуси «с учетом оказываемого на республику давления извне»

Об этом сообщает Ria со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на Республику давления извне», — говорится в сообщении.

Это второй разговор за последние несколько дней. 15 августа уже состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.