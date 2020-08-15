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Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в субботу, 15 августа в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

«Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.
ForUm

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