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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.

«Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России» Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», - заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности в пятницу, передает  БелТА.

Он в очередной раз заявил, что акции протеста организуются из-за границы и в них участвуют люди с «приличным криминальным прошлым».

«Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети», - сказал он.

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!» - призвал Лукашенко.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 14 августа, Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около 7 тыс. человек.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.
ForUm

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