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Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что все желающие могут бастовать, поскольку на заводах им нечего делать.

Об этом он заявил на встрече в Минске в субботу, 15 августа, передает БЕЛТА.

«Что касается работы экономики — важнейший вопрос. Понятно, что различные каналы, определенные СМИ будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте… Я уже говорил по этому поводу: кто-то хочет бастовать, пусть бастует, но на заводах им нечего делать», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что нужно поручить руководителям предприятий предупреждать работников.

«Не нужно оказывать давление на кого-либо, в любом случае, нам просто нужно сказать им. Мы не собираемся ползать на коленях перед кем-либо. Такой необходимости нет», — сказал президент Беларуси.

«Они хотят потерять работу и компании — они потеряют. Они не восстановятся потом, мы это прекрасно понимаем. Пусть руководители будут иметь дело со своими командами. Если нужна наша помощь или рабочие группы просят побывать там, не стоит отказываться ответить на их вопросы», — сказал он.

Он сказал, что посетит МЗКТ (Минский завод колесных тягачей) в понедельник.

«Они услышат мой ответ на эти вопросы. Поэтому в первую очередь внимание — экономике», — подытожил Александр Лукашенко.

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, которые с первых дней избирательной кампании сопровождались массовыми протестами против действующего лидера Александра Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.
ForUm

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