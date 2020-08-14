Расследование возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн, завершено, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

14 августа 2020 бывшему чиновнику открыто материли следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Действия Омеляна квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины («Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах»).

По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года выдал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в госбюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.

В итоге решениеэкс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Напомним, 19 июня детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в снижении портовых сборов, из-за которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн.

ВАКС избрал бывшему министру меру пресечения в виде личного обязательства.