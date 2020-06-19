Детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины («Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах»).

Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно.

В итоге, решение чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой.

Впоследствии, Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Справка:

В соответствии со ст. 22 Закона Украины «О морских портах Украины» в морском порту взимаются такие портовые сборы: корабельный, причальный, якорный, канальный, маячный, административный и санитарный. Согласно положениям ст. 29 Бюджетного кодекса Украины портовый (административный) сбор является прямым поступлением государственного бюджета.

Размеры ставок портовых сборов для каждого морского порта устанавливаются национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, в соответствии с утвержденной ею методикой. Порядок взимания, учета и использования средств от портовых сборов, кроме использования средств от административного сбора, определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах морского и речного транспорта.

Однако до сих пор Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере транспорта, не создана. Также не утверждена методика, которая устанавливает размеры ставок портовых сборов для каждого морского порта. Функции седьмой год подряд временно исполняет Мининфраструктуры, устанавливая ставки сборов без надлежащего экономического обоснования.