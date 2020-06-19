Снижение портового тарифа осуществлялось для увеличения товаро/грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-19 гг. рост более, чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис, подчеркнул экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«В прошлую пятницу меня пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по сниженным правительством Украины портовым тарифам и сборов на 20% в 2018 году. Поскольку в это время у меня дома проходил обыск ГБР, допрос в НАБУ перенесли на эту пятницу», - написал он в Facebook.

«Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству», - пишет Омелян.

«Это, безусловно, прецедент и теперь любое правительство, облегчающий давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги - может быть обвиненным во вредительстве», - подчеркнул экс-министр.

Напомним, сегодня 19 июня, детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.