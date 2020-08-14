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Белорусский гандбольный клуб «Витязь-Леон» отказался продолжать тренировки из-за сложившейся в стране ситуации, сообщает TUT.by.

По результатам совместных обсуждений игроков и руководства клуба были приняты следующие решения:

- с пятницы, 14 августа, гандбольный клуб «Витязь» бессрочно приостанавливает тренировочную деятельность в связи с невозможностью полноценной эксплуатации материально-спортивной базы, а также с невозможностью гарантировать безопасность членов коллектива;

- клуб призывает спортивную общественность Беларуси оказать содействие в установлении мира и справедливости в стране;

- клуб также требует полной компенсации стоимости ремонта разбитого сотрудниками ГАИ автомобиля тренера по физической подготовке клуба Алексея Баклажца.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.  Она выехала в Литву.
ForUm

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