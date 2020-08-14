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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не покидал страну.

«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: «президент покинул страну и находится за границей». Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы и других городов вышли несколько тысяч протестующих

Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.  Она выехала в Литву.
ForUm

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