Штаб Виктора Бабарико, которому ЦИК Беларуси отказал в регистрации кандидатом на выборах президента страны, озвучил требования к действующей власти.

Они включают три пункта: конец насилию; свободу политзаключенным; честные новые выборы.

Так, Бабарико требует немедленно прекратить применение физической силы и задержаний: «Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты.

Также он потребовал немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах, а также выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и покалеченным силовиками белорусам.

Третье требование – объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы и других городоввышли несколько тысяч протестующих.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. Она выехала в Литву.

По информации МВС Беларуси, за минувшие сутки белорусские правоохранители задержали около 700 человек, с начала протестов — более 6,7 тыс. задержанных.