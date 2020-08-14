Глава верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова заявила, что правоохранители отпустили на свободу более тысячи задержанных участников акций протеста. Об этом сообщает TUT.BY.

В обращении к белорусам председатель Совета республики Национального собрания заявила, что Александр Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние — переданы под расписку родителям», - заявила Кочанова в эфире телеканала «Беларусь 1».

Она добавила, что «всем нам не нужна драка, не нужна война» и призвала «прекратить самоуничтожение» и не разрушать «собственными руками все, что создали за годы независимости нашей страны».

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. Она выехала в Литву.

В четверг к забастовке также присоединились работники завода БелаАЗ.

По информации МВС Беларуси, за минувшие сутки белорусские правоохранители задержали около 700 человек, с начала протестов — более 6,7 тыс. задержанных.