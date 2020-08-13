Президент Беларуси Александр Лукашенко до сих пор является почетным доктором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщила директор Центра коммуникаций КНУ Елена Добржанская, передает УНИАН.



Она уточнила, что с ноября 2009 года и по сей день Лукашенко является почетным доктором КНУ.

На вопрос, не планируют ли в университете пересмотреть соответствующее решение Ученого совета, Добржанская ответила следующее: «Я не знаю, планируется или не планируется, но на сегодня это решение не изменено... На момент, когда мы с вами разговариваем, у меня нет другого ответа, потому что его действительно нет».

Сегодня в Facebook появилась информация о почетном статусе Александра Лукашенко в киевском вузе. В скриншоте, в частности, говорилось о торжественном вручении диплома «выдающемуся политическому и государственному деятелю» Лукашенко.





Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.