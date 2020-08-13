Бывший народный депутат, «свободовец» Андрей Ильенко намерен баллотироваться на пост Киевского городского головы.

«Сегодня у власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на должность киевского городского головы. Вместе мы поломаем их схемы и договорняки», - сказал он в видеобращении.

«Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев - это украинская столица», - добавил политик.

При этом он напомнил, что дважды жители левого берега Киева избирали его в парламент.

Напомним, 11 августа политическая партия «Голос» выдвигает кандидатом на должность Киевского городского головы шоумена и волонтера Сергея Притулу.

12 августа о намерении баллотироваться заявил экс-нардеп Борислав Береза.